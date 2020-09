Catanduva Prorroga Vacinação Contra Sarampo em Adultos Até 31 de Outubro

O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra o sarampo, da população de 20 a 49 anos, para até 31 de outubro, em Catanduva e todo o país. A principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacinação, disponível durante todo o ano na rotina de vacinação dos serviços de saúde. De acordo com prévia da Secretaria Municipal de Saúde, Catanduva aplicou 2.347 doses da tríplice viral. O balanço leva em conta os dados gerados na segunda-feira, dia 31 de agosto.

Todas as unidades de saúde com sala de vacina estão com estoque abastecido de doses. São 23 postos para vacinação: UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto, UBS Vertoni, USF Theodoro, USF Monte Líbano, UBS Glória, USF Gabriel Hernandez e USF Sales.

O Ministério da Saúde tem alertado a população quanto à importância da vacinação contra o sarampo, mesmo com a pandemia da Covid-19 em evidência no país. O sarampo é uma doença grave e de alta transmissibilidade. Uma pessoa pode transmitir para até 18 outras pessoas. A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

A orientação é que os munícipes procurem as unidades de saúde mais próxima de suas casas. Além disso, é fundamental apresentar a carteira nacional de vacinação para que um profissional verifique a necessidade de aplicação das doses. O atendimento é das 7 às 17 horas, com horário estendido em algumas unidades. É obrigatório o uso de máscara de proteção.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local