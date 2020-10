Catanduva Promove Campanha Contra Pólio e Multivacinação

Catanduva participará da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e da Campanha de Multivacinação.

A etapa começa na próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, e se estenderá até o dia 30. Ao todo, 23 unidades de saúde nos bairros estarão com suas salas de vacina preparadas para atender a demanda.

Com relação à poliomielite, a campanha é destinada a imunizar crianças de 1 ano a menores de 5 anos. Em Catanduva, há um público-alvo estimado em 5 mil crianças nessa faixa etária. A meta de vacinação é atingir, no mínimo, 95% dessa população.

O objetivo, com a imunização, é manter o país livre da doença. Nesse caso, as doses são aplicadas via oral, com as conhecidas gotinhas. As crianças menores de 12 meses de idade terão a situação vacinal para poliomielite atualizada (seletivo) durante a campanha de multivacinação, com a vacina inativada poliomielite (VIP).

No caso da Multivacinação, o objetivo é atualizar as cadernetas de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos e, se necessário, aplicar as doses que estiverem pendentes.

Dentre as vantagens, em um único momento são ofertadas várias vacinas a esse grupo. A expectativa, com isso, é facilitar a ida dos pais ou responsáveis ao serviço de saúde para atualização da caderneta das crianças e adolescentes, garantindo a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis, melhorando também as coberturas vacinais no país.

Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes, com esquemas vacinais diferenciados, condição que impõe uma complexidade para a garantia de manutenção de altas coberturas.

Dia D – A campanha terá por incremento o “Dia D” de Mobilização Nacional, que será realizado no sábado, dia 17 de outubro.

Na ocasião, todas as unidades de saúde da cidade estarão abertas das 8 às 17 horas.

Segurança – Diante da atual situação de pandemia, a vacinação e a organização do processo de trabalho das equipes de saúde respeitarão as medidas de proteção recomendadas pelo Ministério da Saúde para minimizar o risco de disseminação da Covid-19.

Da Reportagem local