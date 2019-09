Catanduva Prepara Fórum De Prevenção Ao Suicídio Para ‘Setembro Amarelo’

A programação do Setembro Amarelo em Catanduva frisará que “falar é a melhor opção”

Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, por iniciativa da International Association for Suicide Prevention. A ideia é promover eventos que abram espaço para debates sobre suicídio e divulgar o tema alertando a população sobre a importância de sua discussão.

Durante o mês da campanha, costuma-se iluminar locais públicos com a cor amarela.

Em Catanduva haverá palestras e apresentações como parte da programação do IV Fórum de Prevenção ao Suicídio, que será realizado na próxima terça-feira (3). Serão dois encontros – um no período da manhã e outro à tarde – com a mesma programação, no anfiteatro da Fundação Padre Albino.

O evento da Prefeitura de Catanduva marca o início da campanha “Setembro Amarelo”, alusiva ao tema. A atividade será direcionada aos profissionais em atuação nos serviços de saúde do município, com objetivo de conscientizá-los sobre as formas de prevenção ao suicídio.

No fórum, será exposto o panorama de casos de suicídio na cidade, no estado e no Brasil. O evento contará com apresentações artísticas do Centro de Atenção Psicossocial (Caps II e Caps AD), além da participação dos alunos da Liga de Medicina da Família e Liga de Saúde e Espiritualidade da Faculdade de Medicina.

O palestrante convidado será pelo enfermeiro Kenny Ramponi, especialista em Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica pela Unifesp que orientará os profissionais sobre as atitudes da equipe frente ao suicídio, sua identificação e formas de prevenção.

A programação do Setembro Amarelo em Catanduva frisará que “falar é a melhor opção” e será desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, Unifipa, Fundação Padre Albino, Associação Mahatma Gandhi, Senac e Imes. Ao longo do mês, as unidades de saúde nos bairros também estarão participando.

Ariane Pio

Da Reportagem Local