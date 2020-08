Catanduva Possui 116 Artistas Cadastrados Que Podem Ser Beneficiados Pela Lei Aldir Blanc

A Lei de Aldir Blanc implantada pelo Governo Federal tem como objetivo ajudar profissionais e organizações culturais que perderam renda em razão da crise do coronavírus. O socorro ao setor foi aprovado em junho pelo Congresso. A legislação ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor e escritor que morreu em maio, vítima do coronavírus.

Todos os artistas, técnicos e agentes de cultura podem participar do cadastramento, que se tornou permanente. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, em Catanduva são 109 cadastros de Agentes Culturais e 7 cadastros de Espaços Culturais. A ferramenta tem sido fundamental para aperfeiçoar a gestão cultural do município, inclusive nas próximas gestões.

Para pleitear o auxílio é necessária a apresentação de projetos para a seleção e execução das ações ou manutenção dos espaços culturais. O cadastro pode ser feito pelo site: www.catanduva.sp.gov.br/cultura/cadastro. No caso dos artistas que não tem acesso a internet, o formulário pode ser preenchido na Estação Cultura, localizada na rua Rio de Janeiro, nº 100. O agendamento deve ser feito de forma prévia pelo telefone (17) 3531-5100.

Todas as informações repassadas no cadastro serão analisadas e validadas de acordo com o parecer do Comitê Gestor de Cultura, que conta com membros do Conselho Municipal de Política Cultural.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook