Catanduva Pode Receber R$ 836 Mil Para ‘Auxiliar’ Setor Cultural

Catanduva poderá receber R$ 836 mil para auxiliar o setor cultural nesse período de enfrentamento ao coronavírus. Na última segunda-feira, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei da Emergência Cultural – batizada de Lei Aldir Blanc. A iniciativa prevê repasse de R$ 3 bilhões da União para auxiliar trabalhadores da área da cultura em todo o país.

A legislação estabelece que metade dos R$ 3 bilhões irá para os estados e o DF e será distribuída entre eles pelo seguinte critério: 80% de acordo com a população e 20% pelos índices de rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE). A outra metade ficará com o DF e os municípios e a partilha seguirá regra semelhante: 80% segundo a população e 20% segundo o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os municípios terão prazo máximo de 60 dias após o recebimento para dar destino aos recursos. Caso isso não ocorra, eles serão automaticamente revertidos ao fundo de cultura do respectivo estado ou ao órgão responsável pela gestão desses recursos. A prefeitura de Catanduva aguarda a regulamentação e apresentação de prazos para que sejam feitos os repasses.

A Lei Aldir Blanc tem sido discutida nas três esferas: Federal, estadual e municipal. Em um dos primeiros passos, o assunto foi tema do 1º Seminário Virtual PL1075/2020. O evento on-line foi promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e pela Associação de Dirigentes Municipais de Cultura de São Paulo (Adimc) na terça-feira, dia 30. O encontro contou com a presença de autoridades e da secretária de Cultura de Catanduva, Cris Anovazzi. Conforme o texto da nova legislação, serão possíveis quatro formas de aplicação do dinheiro: renda para trabalhadores da cultura, subsídio para manutenção de espaços culturais, fomento a projetos e linhas de crédito.

“Ainda é necessária a regulamentação da lei para nos certificarmos de que estaremos aptos por meio da legislação do Fundo Municipal de Cultura a receber os recursos. A regulamentação deverá ainda definir critérios sobre as três linhas autorizadas pela lei como forma de repasse. Mesmo sem regulamentação, estamos nos adiantando e preparando um cadastro para mapeamento dos artistas e espaços culturais, que será disponibilizado em breve”, destaca a secretária Cris Anovazzi.

A Lei de Emergência Cultura recebeu o nome de Lei Aldir Blanc como uma homenagem ao compositor que morreu em maio deste ano em decorrência da COVID-19. Para os trabalhadores da cultura, devem ser pagas três parcelas de R$ 600 a título de auxílio emergencial, que poderá ser prorrogado pelo mesmo prazo do auxílio do governo federal a trabalhadores informais e de baixa renda. O recebimento está restrito a dois membros de uma mesma família, e mães solteiras terão direito a duas cotas.

Para receber, os trabalhadores devem comprovar atuação no setor cultural nos últimos dois anos, cumprir critérios de renda familiar máxima, não ter vínculo formal de emprego e não ter recebido o auxílio emergencial federal. O auxílio também não será concedido a quem receber benefícios previdenciário ou assistenciais, seguro-desemprego ou valores de programas de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família.

Os governos estaduais e municipais também poderão repassar entre R$ 3 mil e R$ 10 mil mensais para manter espaços artísticos e culturais, pequenas e microempresas culturais e cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social contra a pandemia. O valor será pago ao gestor responsável pelo espaço cultural, que deverá prestar contas do uso do dinheiro em até 120 dias após a última parcela. Os espaços beneficiados também deverão assumir o compromisso de promover atividades gratuitas para alunos de escolas públicas e suas comunidades após a retomada das atividades. Poderão receber essa ajuda os gestores inscritos em cadastros estaduais, municipais ou distrital, em cadastros de pontos e pontões de cultura, no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic) ou no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab). É proibido o recebimento de mais de um subsídio por um gestor, mesmo em caso de múltiplas inscrições.

A lei cria também linhas de crédito para fomento de atividades, aquisição de equipamentos e renegociação de dívidas. Os empréstimos deverão ser pagos no prazo de até 36 meses, em parcelas mensais reajustadas pela taxa Selic, a partir de 180 dias contados do final do estado de calamidade pública. É condição para acesso às linhas de crédito o compromisso de manutenção dos níveis de emprego existentes à data de decretação do estado de calamidade pública — 18 de março.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

