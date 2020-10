Catanduva Pode Integrar Calendário de Eventos do Estado, que Estimula Turismo

Para estimular visitantes de todo o território paulista, a Secretaria de Turismo do Estado criou uma plataforma de eventos unificada. Será a oportunidade para poder público, empresários e profissionais da cultura, música e gastronomia. E Catanduva agora pode mostrar os atrativos da Cidade Feitiço para 2021, por meio da vitrine virtual.

A participação é feita de forma colaborativa pelo link https://bityli.com/CLQpy. Os interessados devem informar data, local, descrição do evento, produtos e serviços expostos, além do perfil do visitante. Todos os dados e detalhes farão parte do Calendário de Eventos do próximo ano, com a ideia de agregar valor à imagem dos destinos turísticos do Estado, além de oferecer informações sobre roteiros para turistas nacionais e até internacionais.

Quanto mais eventos locais forem cadastrados, maior será o interesse dos visitantes. A medida busca incentivar o turismo, que foi um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus.

Ariane Pio

Da Reportagem Local