Catanduva Pode Aderir Ao Projeto ‘Criança Feliz’ Do Ministério Da Cidadania

O ‘Criança Feliz’, maior programa de visitação domiciliar para o desenvolvimento da primeira infância do mundo, está presente em mais da metade dos municípios brasileiros. Segundo a Prefeitura de Catanduva, informou que está realizando um levantamento para verificar a demanda para, se o caso, a posterior inserção no referido programa voltado as crianças.

Já os dados recentes do Ministério da Cidadania revelam que, nos últimos meses, 274 prefeituras aderiram ao programa – somando 38.950 vagas para atendimento de gestantes e crianças de zero a três / e até seis anos de idade, quando beneficiárias do BPC — Benefício de Prestação Continuada.

O levantamento mostra, portanto, que o programa chega a 69% cento dos municípios elegíveis no país. Para a secretária nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania, Ely Harasawa, o marco indica que a política pública de atenção à primeira infância tem sido valorizada, dando mais oportunidades para as crianças em situação de vulnerabilidade. A principal ação do Programa Criança Feliz é a realização de visitas domiciliares. As visitas são ações desenvolvidas pelos visitadores na residência da família incluída no programa. Elas representam uma estratégia de aproximação dos serviços com a família atendida e, por isso, favorecem um reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades de cada contexto, resultando em propostas de intervenção singulares, pertinentes a cada realidade.

Estudos mostram que as visitas domiciliares são efetivas para fortalecer os vínculos e as competências da família para o cuidado das crianças e promover o desenvolvimento infantil.

As visitas domiciliares no Programa Criança Feliz assumem, então, as perspectivas da prevenção, da proteção e da promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância.

Por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Programa Bolsa Família, as equipes do Criança Feliz fazem o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil.

A cidade interessada pode saber mais como aderir ao Programa Criança Feliz: https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/crianca_feliz_2016/index.php.

Ariane Pio

Da Reportagem Local