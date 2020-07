Catanduva Permanece na Fase Laranja do Plano SP Até 30 de Julho

Nova avaliação feita pelo Governo de São Paulo divulgada em coletiva realizada ontem (10), mantém a região de São José do Rio Preto, na qual Catanduva está incluída, na Fase 2 (Laranja) do Plano São Paulo até o dia 30 de Julho.

A atual fase permite o funcionamento de algumas atividades com restrições e mantêm fechados os estabelecimentos como salões de beleza, barbearias, academias, restaurantes e bares. O comércio permanece funcionados das 8h às 12h em sistema Drive Thru ou Delivery e das 13h às 17h com atendimento no interior da loja, com 20% da capacidade de cada estabelecimento, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool gel para funcionários e clientes.

Para começar a reabertura do estado o governo dividiu o território de acordo com as 17 Divisões Regionais de Saúde (DRS). A Grande São Paulo foi subdividida em outras 6 regiões, uma para a capital e outras 5 para cada grupo de cidades da região metropolitana. A flexibilização da quarentena é feita de modo diferente em cada uma dessas regiões. Os cinco critérios que baseiam a classificação das regiões são: ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs); total de leitos por 100 mil habitantes; variação de novas internações, em comparação com a semana anterior; variação de novos casos confirmados, em comparação com a semana anterior e variação de novos óbitos confirmados, em comparação com a semana anterior.

O critério que tem maior peso na classificação de cada região é a variação de novas internações (peso 4), seguido pela taxa de ocupação de UTIs (peso 3). Especialistas criticaram o plano quando ele foi lançado, pois discordam do peso diferente e das notas de corte de cada critério. Esses critérios definem em qual das cinco fases de permissão de reabertura a região se encontra: Fase 1 – Vermelha: Alerta máximo; Fase 2 – Laranja: Controle; Fase 3 – Amarela: Flexibilização; Fase 4 – Verde: Abertura parcial e Fase 5 – Azul: Normal controlado.

