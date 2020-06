Catanduva Permanece na Fase 2 e Não Altera Flexibilização da Quarentena

Catanduva, assim como toda a região de São José do Rio Preto, permanece na fase 2 do Plano São Paulo (Laranja) e não altera flexibilização da quarentena.

As mudanças no Plano São Paulo são anunciadas semanalmente, com base no número de internações, casos de Covid-19 e outros.

Como não houve mudanças, o decreto municipal que estabelece quais setores podem abrir permanece em vigor.

O Governador João Doria apresentou nesta sexta-feira (19) a atualização semanal do painel de classificação de fases de retomada econômica do Plano São Paulo.

Devido a indicadores preocupantes de saúde no enfrentamento ao coronavírus, as cidades dos DRSs (Departamentos Regionais de Saúde) de Barretos, Marília, Presidente Prudente, Registro e Ribeirão Preto estão na fase de restrição total a comércios e serviços não essenciais até a próxima revisão.

Na média estadual dos últimos sete dias em relação ao período anterior, houve redução na taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para COVID-19 de 69,1% para 66,5%, além de aumento na média de vagas por cem mil habitantes de 18,1 para 19,1.

Diferentemente do que vem ocorrendo em Catanduva, por exemplo. Até ontem, hospitais de Catanduva mantinham – somente da cidade – 26 pacientes internados.

Karla Konda

Editora Chefe

