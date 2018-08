Catanduva ‘Perde’ 15 Mil Pessoas Solteiras em Dois Anos

O número de solteiros em Catanduva vem diminuindo significativamente. Para se ter uma ideia, nos dois últimos anos, a Cidade Feitiço perdeu 15.824 pessoas que estavam incluídas neste grupo. Nesta quarta-feira (15) é comemorado o Dia dos Solteiros e uma enquete realizada pela reportagem de O Regional, mostra que a maioria está neste estado civil pela liberdade.

Em números, são cada vez mais homens, mulheres e gays que decidiram entrar no grupo dos casados. Para se ter uma ideia, as estatísticas mostram que em 2016, Catanduva tinha 47.908 pessoas que estavam na “pista”, o resultado fazia com que mais da metade dos moradores se enquadrassem nesses números. Já os casados somavam 37,4% da população da Cidade Feitiço, o que, em pessoas, resultava em 32.491. Mas, os dados mais recentes de 2018, mostram que os solteiros estão perdendo espaço. Neste ano, eles correspondem a 37% da população (em números são 32.084 pessoas). Já os casados vêm crescendo chegando a 47%, ou 40 mil pessoas que entraram para esse time.

E qual seria o motivo para que essa fatia, que mesmo em queda, continue significativa em Catanduva? Uma enquete foi realizada na tarde de ontem (14) pela nossa reportagem e mostrou que a maioria, 81% das pessoas que fizeram parte do levantamento, optasse pela liberdade. Liberdade em poder sair e não ter hora para voltar, ou liberdade para sair com os amigos, poder fazer tudo do jeito que gosta e quando quiser.

Apesar disso, outros 19% dos solteiros contam que estão neste estado civil por falta de opção. Sem encontrarem uma pessoa especial para poderem dividir a vida, além do mesmo teto. No total, 16 votos fizeram parte do levantamento.

Maioria está disposta a um relacionamento

Uma pesquisa realizada pelo site ParPerfeito mostra que a maioria dos solteiros está disposta a encarar um relacionamento, e dos sérios. Apesar disso, 88% das mulheres e 74% dos homens acham que está cada vez mais difícil encontrar alguém especial.

Sabe qual é o principal atributo para aqueles que estão em busca de um amor? O companheirismo. O estudo também mostra que 91% dos homens e 72% das mulheres buscam em sites e aplicativos de relacionamento o companheiro. O motivo dessa procura, mais digital, seria pelo fato de se conhecer melhor a pessoa antes do primeiro encontro, além de ter muito mais papo para poderem ver o que tem em comum.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local