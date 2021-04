Catanduva Passa a Marca de Mais De 28 Mil Doses de Vacinas Aplicadas Contra a Covid-19

Catanduva está no ranking das cidades que mais aplicou vacina em profissionais de saúde, idosos e agora profissionais de segurança.

A evolução da imunização contra a covid-19 em Catanduva está sendo divulgado por doses.

Das 28.436 vacinas aplicadas, 19.683 foram utilizadas na primeira dose, enquanto 8.753 foram para a segunda dose. Atualmente, são imunizados os idosos acima de 68 anos e os profissionais da segurança pública.

Lembre-se de efetuar o pré-cadastro, evite filas e aglomeração. Acesse: www.vacinaja.sp.gov.br. Dados atualizados em 06/04/2021 às 18 horas.

O estado de São Paulo é o estado brasileiro que mais vacinou contra a COVID-19, segundo levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados coletados com as secretarias estaduais de Saúde. A eficiência atingiu na noite de segunda-feira (5), 92,29% de doses aplicadas em relação ao número de vacinas recebidas pelo estado dentro do PNI (Plano Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde.

Este alto percentual registrado pelo Estado de São Paulo é consequência da logística montada para a distribuição das vacinas disponíveis, com envio de remessas semanais pela Secretaria de Estado da Saúde para todas as regiões do estado.

Outra ferramenta que contribuiu para o sucesso desse trabalho foi a criação do site do Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), que contribuiu com a celeridade do pré-cadastro da vacina contra a COVID-19, evitando filas nos locais de imunização.

Ariane Pio

Da Reportagem Local