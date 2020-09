Catanduva Ocupa a 56ª em ‘Cidades Inteligentes‘ de 100 Mil Habitantes

Catanduva ocupa a 56ª posição no Ranking Connected Smart Cities (CSC), que analisa conceitos de cidades inteligentes, dentre os municípios brasileiros de 100 mil a 500 mil habitantes. No quadro geral, em que se avaliam todos os municípios do país, Catanduva não entra no ranking de 100 melhores. No Sudeste, a cidade aparece como 68º lugar. Resultado é inferior a anos anteriores, quando a cidade já apareceu entre as 100 melhores do país no quadro geral. Em 2017, Catanduva ocupava 65º lugar no ranking, caiu para 79ª em 2018 e desde 2019 não aparece mais no quadro geral.

Dentre os itens que Catanduva aparece como destaques estão – economia (51º) , educação (42º), meio ambiente (55º), saúde (48º). A cidade não entra nos 100 mais nos quesitos: governança, empreendedorismo, mobilidade e acessibilidade, tecnologia e inovação, segurança e urbanismo.

Na comparação entre 2019 e 2020, a cidade teve relativa melhora no indicador economia: saindo da 89ª posição para a 51ª. Melhora também no indicador saúde que em 2019 era a 56ª e neste ano a 48ª. Em contrapartida perdeu muitas posições em Educação, que era a 15ª em 2019 e agora é a 42ª e em meio ambiente que era 38ª e agora está na 55ª posição.

O estudo considera o “Conceito de Conectividade” sendo a relação existente entre os diversos setores analisados. O conceito de smart cities entende que o desenvolvimento só é atingido quando os agentes de desenvolvimento da cidade compreendem o poder de conectividade entre todos os setores.

“Exemplo disso é a consciência de que investimentos em saneamento estão atrelados não apenas aos ganhos ambientais, como aos ganhos em saúde, que irão a longo prazo reduzir os investimentos na área (atendimentos de saúde básica) e consequentemente impactarão em questões de governança e até mesmo economia”, informa a pesquisa.

O Ranking Connected Smart Cities é composto por 70 indicadores em 11 eixos temáticos: Mobilidade, urbanismo, Meio Ambiente, Tecnologia e Inovação, Empreendedorismo, Educação, Saúde, Segurança, Energia, Governança e Economia.

A edição 2020 do Ranking Connected Smart Cities coletou dados e informações de todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes (segundo estimativa populacional do IBGE em 2019), totalizando 673 cidades, sendo: 48 com mais de 500 mil habitantes, 274 com 100 a 500 mil habitantes e 349 com 50 a 100 mil habitantes.

