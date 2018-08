Catanduva Não Registra Casos Positivos de Febre Maculosa

Até o momento, Catanduva não registrou casos positivos de febre maculosa. Dois pacientes foram investigados com suspeita da doença, mas resultado do diagnóstico foi negativo. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde e leva em consideração os sete primeiros meses do ano. “A situação também ficou dentro da normalidade, sem nenhum caso de febre maculosa confirmado em 2017”, informa o setor. A doença é transmitida por carrapatos e resultou na morte de 17 pessoas em todo Estado de São Paulo em 2018. Dados do Ministério da Saúde apontam que de janeiro a dezembro do ano passado foram 58 mortes pela doença. Neste ano, foram 60 notificações de casos positivos da doença, sendo que em 2017 o número chegava a 165. O setor aponta que quanto mais rápido é feito o diagnóstico, maior o êxito no tratamento. A febre maculosa começa com febre de início súbito, dor de cabeça, dores pelo corpo, manchas vermelhas na pele que surgem nos pés e mãos, além de lesão no local onde o carrapato ficou preso.

O Sudeste e o Sul tem predominância nos casos de doença, conforme aponta o Ministério da Saúde. Nas áreas em que casos são registrados, medidas que são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde foram adotadas. Entre elas está a de avisar as unidades de saúde, além de incluir placas de alerta aos moradores.

Para a identificação das áreas endêmicas foram capacitados 550 profissionais de vigilância epidemiológica e vigilância de ambientes. A febre maculosa é letal nos humanos e é contraída por picada de carrapato infectado com a bactéria Rickettsia rickettsii. A transmissão é feita quando o carrapato pica e fica no corpo. Por isso, o quanto antes esses animais forem retirados, menor é o risco de se contrair a doença.

O tratamento da febre maculosa é feito com antibióticos e em caso de suspeita os remédios devem ser prescritos de maneira imediata. Isso antes mesmo da confirmação do diagnostico. A terapia com antibióticos não é indicada para aqueles que não apresentam sintomas, mas que tenham sido picados por carrapatos.

Cíntia Souza

Da reportagem local