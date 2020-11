Catanduva não Registra Acidentes com Mortes em Outubro

A análise do Detran tem como base os novos números do Infosiga SP, que apontam queda de 45% nas fatalidades de trânsito na região de São José do Rio Preto, em outubro.

Em Catanduva não houve nenhuma acidente com óbito no mês . No ano passado foi uma morte por acidente. Outro fator é que os condutores mais velhos tendem a se envolver menos em acidentes fatais. Essa é a conclusão de levantamento realizado pelo Respeito à Vida, programa da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo coordenado pelo Detran.SP. Habilitados com mais de 50 anos de idade se envolvem 2,4 vezes menos em ocorrências que vitimam condutores na comparação com jovens entre 18 e 34 anos.

“O comportamento humano é o principal fator de risco no trânsito. Pessoas mais experientes tendem a assumir menos riscos, e isso se reflete nas estatísticas de acidentes e de infrações. A prudência é um valor que precisa ser assimilado também pelos mais jovens, público que é alvo constante das nossas campanhas de conscientização”, afirma o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.

Das 25 milhões de habilitações do Estado, 28% são condutores com idade entre 18 e 34 anos. Habilitados com idade entre 35 e 49 anos representam 33% do total, enquanto pessoas com mais de 50 anos são 39% dos condutores. A comparação com os dados do Infosiga SP envolvendo condutores vítimas de acidentes comprova a menor incidência de ocorrências fatais entre os motoristas mais velhos.

De janeiro a outubro deste ano, 2.505 condutores perderam a vida em acidentes, o que representa 61,3% do total de vítimas (4.085). Destes, 42,4% têm entre 18 e 34 anos; 28,5% de 35 a 49 anos; e 24,5% mais de 50 anos. Os demais (4,6%) têm menos de 18 anos ou não há identificação precisa da idade da vítima.

Entre pessoas com mais de 50 anos de idade, a relação é de 6,7 fatalidades de condutores para cada 100 mil habilitados. Número 2,4 vezes menor na comparação com jovens entre 18 e 34 anos de idade (15,8 acidentes fatais a cada 100 mil habilitados) e 1,3 vez menor na comparação com a faixa entre 35 e 49 anos (9 acidentes a cada 100 mil habilitados).

Ariane Pio

Da Reportagem Local