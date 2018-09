Catanduva Não Atinge Meta e Prorroga Pela Segunda Vez Vacinação

Catanduva não atingiu novamente a meta e com isso prorrogou pela segunda vez a vacinação contra poliomielite (paralisia infantil) e sarampo. Até o dia 28 de setembro, pais devem imunizar os filhos contra as duas doenças. A nova etapa é mais uma oportunidade para se chegar a 95% do público-alvo. Até o momento, 94,05% dos meninos e meninas com menos de cinco anos receberam as doses. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

O balanço foi atualizado na última segunda-feira (17). Apesar de não atingir a meta, o desempenho de Catanduva foi considerado positivo, de acordo com o setor. “Já que, na maior parte dos grupos, divididos por faixa etária, o percentual estabelecido foi alcançado”, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o relatório, a população infantil de três anos chegou a 103,72% de imunização. As com quatro anos alcançaram 100,67% e nas crianças de dois anos ficou em 95,93%. A menor procura ficou entre os com um ano (78,34%). O objetivo é chegar a cerca de cinco mil crianças protegidas contra as duas doenças. Até o momento, foram aplicadas 4,7 mil doses das vacinas.

“Com a campanha prorrogada, a Secretaria de Saúde continua as buscas por crianças que precisam se vacinar, com foco no público infantil que tem um ano de idade, devido à baixa procura para imunização nessa faixa etária”, informa.

A secretaria reforça que os pais procurem a unidade de saúde com sala de vacinação mais próxima de casa e leve seus filhos para se vacinarem. A carteirinha deve ser apresentada. O horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde é das 7 às 17 horas.

Onde tem vacina?

As doses estão disponíveis nos seguintes locais: UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni, USF Theodoro Rosa Filho, USF Monte Líbano, UBS Parque Glória e USF Gabriel Hernandes.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local