Catanduva Não Adere Ao Programa De Ensino Integral Para Escola Dinorah Silveira

O Governador SP e o Secretário da Educação, Rossieli Soares anunciaram na quinta-feira (05) que mais 400 escolas da rede estadual passarão a fazer parte do Programa de Ensino Integral (PEI). O total de unidades que funcionam nesta modalidade vai aumentar de 364, em 2018, para 1.064 a partir de 2021, representando um crescimento de quase 300%.

O Regional procurou a diretora da delegacia de ensino, Luciana que explicou por meio de nota o que aconteceu. “Catanduva teria sim, seria a Escola Dinorah Silveira com as condições favoráveis para ser PEI. No entanto a comunidade escolar manifestou não à adesão. Foi feito todo o processo com reuniões de orientação, escuta (Comissão da Diretoria, da escola, alunos e pais), mesmo com todos os argumentos, o Conselho de escola manifestou-se contra à adesão, por meio de votação, apesar da escola atender aos critérios. Todo processo foi online.”.

Em Catanduva já existem três escolas de ensino integral, são elas: Escola Barão do Rio Branco, Escola Vitorino Pereira e Escola Nestor Sampaio Bittencourt, que segundo a diretora de ensino de Catanduva tem rendimentos e aprovações altíssimos em relação a escolas com meio período.

Segundo o programa do governo, as novas 400 PEIs já estarão em funcionamento no próximo ano letivo de 2021. Elas vão ofertar 254 mil novas vagas para alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. No total, as 1.064 escolas do programa terão 542 mil vagas em todo o estado de São Paulo, o que corresponde a 15% da rede. Em 2019, fazia parte do programa 4% da rede, com 135 mil alunos. O PEI abrange agora quatro vezes mais estudantes desde 2019.

Ariane Pio

Da Reportagem Local