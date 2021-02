Catanduva Mantém Vacinação Contra Covid-19 em Ponto de Drive-thru Durante Carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva informou que vai continuar a aplicação da vacina contra à covid-19 em idosos de 85 a 89 anos e a segunda nos profissionais de saúde durante o carnaval.

O atendimento na segunda (15) e terça-feira (16) será das 8h às 17h. Os locais de vacinação para esse público inclui atendimento drive-trhu, no Parque do Aeroporto, perto do bebedouro da Saec e também na Secretaria Municipal de Saúde, Centro Dia do Idoso e Cras Bom Pastor.

Outra parte do imunizante será para aplicação da segunda dose da vacina aos profissionais da saúde, que foram imunizados pela primeira vez em janeiro. É obrigatório o uso de máscara de proteção e um documento de identificação com foto.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local