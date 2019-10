Catanduva Já Tem Seus Novos Membros Do Conselho Tutelar

A eleição ao Conselho Tutelar de Catanduva foi realizada no último domingo (06), na Escola Municipal Octacílio de Oliveira Ramos, no Higienópolis. O pleito mobilizou cerca de 40 pessoas, sendo elas, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), com o apoio do Ministério Público – Vara da Infância e Juventude e da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Também houve o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e Secretaria de Trânsito de Transportes Urbanos (STU) durante todo o pleito, até a apuração.

O comparecimento às urnas foi maior que o esperado e houve filas para realizar a votação. No total, 3527 eleitores compareceram. Foram utilizadas oito urnas, sendo uma, para o voto em braile.

Segundo informações o período que houve mais eleitores foi na parte da manhã e no finalzinho da tarde.

Apesar de haver uma impugnação, 11 candidatos participaram das cinco vagas existentes para o colegiado, assim como para seus respectivos suplentes. Os cinco candidatos mais votados foram Vinícius Baraldi com 487 votos, Dany Burgueira com 453 votos, professor Cláudio com 399 votos, Fernando Ferreira com 382 votos e Evandro Seminatti com 376 votos.

Os eleitos assumirão o cargo no dia 10 de Janeiro de 2020 e antes de executarem as funções, os conselheiros passarão por um curso de capacitação com frequência obrigatória. Eles terão mandato de quatro anos, entre 2020 e 2024, com a missão de garantir direito, respeito e proteção aos direitos das crianças e adolescentes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local