Catanduva Já Tem Insumos Suficientes Para Aplicar Primeira Dose Da Vacina Contra Covid-19

O Governo Federal está adquirindo mais de 100 milhões seringas e agulhas de diversos tipos para abastecer e preparar a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) para a vacinação contra a Covid-19 para dar apoio irrestrito aos estados e municípios desde o início da pandemia, com compra de insumos e materiais .

Em Catanduva, a Secretaria de Saúde Claudia Monteiro explicou como a cidade preparada para a primeira dose da vacina contra covid-19. “Catanduva está preparada e já temos insumos suficientes para atender a demanda, além do compromisso do governo Federal e Estadual do fornecimento dos insumos enviados aos municípios para auxílio da campanha de vacinação contra coronavirus, ainda estamos aguardando as orientações do grupo epidemiológico de São José do Rio Preto, que é um órgão estadual para que esta distribuição será gradativamente até março, fim da campanha. Mas, de inicio para o começo, Catanduva já tem estoque, inclusive já estamos abastecendo as unidades para começar no grupo dos profissionais da saúde”.

Desde agosto de 2020, o Ministério da Saúde vem articulando para adquirir insumos essenciais para vacinação.

Outra ação do Governo Federal foi restringir a exportação de seringas e agulhas, além de reduzir a taxa de importação do produto.

O Ministério da Saúde tem se reunido com entidades do setor para concentrar um esforço nacional, conjunto e integrado para imunizar a população brasileira com o compromisso de disponibilização de 30 milhões de seringas até o final de janeiro.

A compra de seringas e agulhas é de responsabilidade dos estados e municípios. No entanto, devido ao cenário de emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde utilizou o seu poder de compra para fazer as aquisições em apoio irrestrito aos gestores locais do SUS e, assim, fortalecer a rede pública de saúde no enfrentamento da doença em todos os estados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local