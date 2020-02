Catanduva Investiga Quatro Mortes Suspeitas Por Dengue em 2020

Catanduva possui quatro mortes suspeitas por dengue somente no primeiro mês do ano. O número de casos confirmados também aumentou para 440. Ações de enfrentamento à dengue foram discutidas em reunião entre Prefeitura de Catanduva com proprietários de ferros-velhos. A iniciativa consistiu em alertar os comerciantes sobre os cuidados que devem ser tomados para que consigam evitar focos do Aedes aegypti.

Dentre as obrigações, os participantes foram orientados para que verifiquem com frequência seus terrenos, assim como veículos e materiais nos pátios de serviço. A recomendação é que tudo seja acomodado em locais cobertos.

“Precisamos da colaboração de todos. É preciso atenção para que possíveis criadouros sejam verificados rotineiramente, visando ao bom andamento das atividades e à prevenção ao aparecimento de larvas”, enfatiza Daniela Bellucci, diretora de Vigilância em Saúde.

Para a Secretaria de Saúde, os ferros-velhos são classificados como PE – Pontos Estratégicos e estão inseridos no cronograma de vistoria dos agentes de endemias a cada 15 dias. O acompanhamento é feito mediante ficha cadastral do setor. Na reunião, representantes da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) apresentaram alternativas simples e acessíveis para o combate ao mosquito da dengue. A Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) reforçou sobre as experiências no trabalho de campo e a importância da prevenção.

Questões ambientais também foram abordadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, levando em conta que essa atividade é passível de licenciamento ambiental junto à Prefeitura. “Orientamos os donos de ferros-velhos sobre os procedimentos necessários para regularização desse tipo de estabelecimento junto ao município”, ressalta Daniela Amaral, chefe da Divisão de Limpeza Urbana e Fiscalização de Terrenos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local