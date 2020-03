Catanduva Investiga Caso Suspeito de Coronavírus em Moradora da Cidade

Catanduva investiga o primeiro caso suspeito de coronavírus (Covid-19) em uma moradora da cidade. Trata-se de uma paciente de 54 anos, que reside na área central de Catanduva.

De acordo com comunicado enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, a mulher viajou para França e Inglaterra e posteriormente apresentou sintomas da doença.

Ainda segundo nota enviada, ela foi atendida em casa por equipe da saúde e foi colhida amostra biológica para exame.

O material foi encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz em São José do Rio Preto e ao laboratório em São Paulo para identificação do vírus.

“Por apresentar boas condições clínicas, a paciente permanece em isolamento domiciliar. Todas as pessoas que tiveram contato com ela estão sendo monitoradas e orientadas em relação aos sinais e sintomas da infecção pelo novo vírus”, finalizou o comunicado.

A Secretaria de Estado da Saúde registrou até a noite de ontem 19 casos confirmados do novo coronavírus (COVID-19). Destes, 18 residem na Capital e 1 em Santana do Parnaíba.

Os três novos casos têm histórico de viagem à Inglaterra, EUA e um se infectou a partir de contato com pessoa com COVID-19. Estão estáveis e em isolamento domiciliar.

Entre o total de casos, um é assintomático, mas foi confirmado pelo Ministério da Saúde por apresentar elementos como resultado positivo do exame, infecção provável na Itália e possibilidade de estar em período de incubação do vírus, ainda sem manifestação de sintomas. O Estado também registra 302 casos suspeitos e 289 descartados.

O Ministério da Saúde confirmou mais nove casos de coronavírus no país, sendo: 3 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul e 5 no Rio de Janeiro. Desses casos, 7 casos são importados e dois são de transmissão local, ambos no estado de São Paulo.

Com isso, ao todo, são 34 casos confirmados em todo o país, sendo 6 por transmissão local, sendo 5 em São Paulo e 1 na Bahia, e 28 casos importados. Atualmente, são monitorados 893 casos suspeitos e outros 780 já foram descartados. Os dados foram repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

O Ministério da Saúde vai ampliar medidas para reforçar a assistência hospitalar no enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Os primeiros reforços serão na Atenção Primária, a porta de entrada para receber os pacientes no SUS, para evitar que as pessoas procurem os hospitais em um cenário de grande circulação do coronavírus. O programa Saúde na Hora será ampliado nos municípios, aumentando as unidades de saúde que ficam abertas até às 22h ou aos finais de semana para atender à população.

Karla Konda

Editora Chefe