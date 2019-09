Catanduva Integra Seminário Regional Da Defesa Civil Em Rio Preto

“Debatemos estratégias fundamentais para a atuação em casos de eventualidades”

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Catanduva participou do 3º Seminário Regional de Defesa Civil, em São José do Rio Preto, na última quinta-feira (12). A edição teve por tema “Construindo Cidades Resilientes”. A cidade esteve representada pelo comandante da Guarda Civil Municipal, Luiz Carcos Larocca e demais membros.

Durante o evento, foi lançado o Plano de Resiliência de Rio Preto 2019/2022. O documento servirá de base para que Catanduva e outros municípios da região desenvolvam políticas públicas e ações preventivas, com objetivo de tornar as cidades preparadas a enfrentar adversidades. “Debatemos estratégias fundamentais para a atuação em casos de eventualidades e acidentes de grandes proporções”, relata o comandante.

Dentre as atividades, a programação contou com palestra do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Walter Nyakas Júnior. Em sua participação, ele falou sobre a temática: “Ações para gestão dos riscos de desastres no Estado de São Paulo”.

O encontro teve ainda como público-alvo engenheiros, arquitetos, acadêmicos, técnicos de segurança do trabalho, bombeiros civis e do estado, brigadistas e coordenadores de Defesa Civil.

Nos dias 9 e 10 deste mês a GCM teve um curso de técnicas operacionais, junto a guardas de Itápolis, São José Rio Preto e Monte Alto. A qualificação foi realizada em dois módulos, no teórico e no prático. O curso foi dividido em aulas aplicadas. O treinamento englobou o método Patrulhamento Preventivo Municipal Especializado, do Centro de Estudos e Ensino em Segurança Pública e Direitos Humanos (Método PPME/CESDH). O conteúdo foi ministrado, a título de colaboração, pelo instrutor GCM Classe Especial, Ricardo Neves, de Itapecerica da Serra.