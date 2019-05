Catanduva Integra Mutirão Para Negociação de Dívidas Atrasadas

Catanduva integra o mutirão para a negociação de dívidas atrasadas da CAIXA. Em toda a região, são 15 mil contratos de empresas e pessoas físicas inadimplentes. A inciativa começa nesta quarta-feira (22) e segue até sexta-feira (24) não só em São José do Rio Preto, como também nas cidades vizinhas.

“Durante o mutirão, os devedores poderão regularizar sua situação junto ao banco com condições especiais como entrada facilitada, prazo, taxas de juros reduzidas e possibilidade de desconto para o cliente que optar por quitar a dívida. As condições valem para contratos da área comercial, habitacional, com possibilidade de incorporação do saldo devedor e utilização do Fundo de Garantia, e cartões de crédito”, informou a CAIXA à imprensa.

Em Rio Preto o atendimento será feito das 10 às 16 horas na Superintendência Regional da CAIXA. Enquanto que em Catanduva, os interessados devem procurar uma agência no horário de funcionamento. Na Cidade Feitiço são três agências. Uma delas na Praça da República. Outra na rua Minas Gerais e a terceira na avenida José Nelson Machado.

Para a superintendente regional em exercício da CAIXA, Dulce Silvério, “a ação visa facilitar a regularização de dívidas de pessoas físicas e de empresas que estejam em atraso e desta forma possam sair dos cadastros restritivos e voltar a ter crédito na praça”, informou.

Também é possível obter informações sobre a negociação das dívidas no site – www.negociardividas.caixa.gov.br. O telefone para atendimento é 0800 726 8068 (opção 8).

Cíntia Souza

Da Reportagem Local