Catanduva Integra Lista dos Municípios Que Não Atingiram Meta de Vacinação

168 municípios não atingiram a meta de vacinação contra a poliomielite e sarampo e Catanduva integra essa lista. A informação é do Ministério da Saúde e foi divulgada na última quarta-feira. 92% do público-alvo foi imunizado na campanha até a data. O balanço será atualizado novamente na segunda-feira (17) pela Secretaria Municipal de Saúde.

O relatório mostra que, por três pontos, até o momento, Catanduva não chegou ao estipulado pelo Ministério da Saúde que era imunizar 95% das crianças, que formam cinco mil meninos e meninas. A menor procura foi pelas crianças de um ano que ficaram com 75% do público-alvo. Na sequência aparecem aquelas com dois anos (94%). O resultado só não foi pior porque 102% dos meninos e meninas com três anos foram imunizados, seguidos dos de quatro anos (98%).

Ao longo da campanha, várias ações foram realizadas para que a cobertura tivesse aumento. Entre as estratégias estava a busca ativa em casas e escolas por crianças que precisavam ser vacinadas. As unidades de saúde, com salas de vacina também funcionaram em dois sábados para atender a demanda.

Apesar do fim da Campanha Nacional, a vacina continua sendo aplicada de graça nas unidades de saúde dos bairros. A orientação é de que os pais levem as crianças até o posto mais próximo com a carteirinha de vacinação.

Entre os pontos com salas de vacinação estão: a UBS Central, a USF Imperial, a USF Flamingo, a USF Euclides, a USF Santa Rosa, a USF Lunardelli, a USF Nosso Teto, a USF Santo Antônio, a USF Gaviolli, a USF Pedro Nechar, a USF Alpino, a USF Bom Pastor, a USF Pachá, a USF Del Rey, a USF Nova Catanduva, a USF Solo Sagrado, a UBS Vila Soto e a UBS Vertoni, a USF Theodoro Rosa Filho, a USF Monte Líbano, a UBS Parque Glória e a USF Gabriel Hernandes.

Até a última quarta-feira, em todo Estado de São Paulo, 92% do público-alvo foi imunizado contra a pólio e 91% contra o sarampo. Na capital, São Paulo, houve baixa cobertura com menos de 95% de crianças vacinadas. Em território paulista foram mais de 4 milhões de doses aplicadas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local