Catanduva Integra 17% dos Municípios Com Conselho Municipal de Saneamento

17,2% dos municípios do Brasil contam com Conselho Municipal de Saneamento e Catanduva está nessa lista. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que 958 cidades do país contavam com novidade, que é formada por grupos onde participam prefeitura e população, no desenvolvimento de políticas públicas para o setor. A pesquisa, que tem como dados 2017, foi divulgada recentemente e, neste ano, Catanduva teve o conselho nomeado. Desde 2014, Catanduva conta também com plano de saneamento básico.

Em resposta a questionamento feito pela reportagem de O Regional, a Superintendência de Água e Esgoto (Saec) aponta que “O Conselho Municipal de Saneamento foi nomeado por meio do Decreto nº 7.377, do prefeito Afonso Macchione Neto, em 22 de maio de 2018”, informa.

“Ele é composto por seis representantes do Poder Público, mais seis suplentes, e seis representantes da sociedade civil e entidades, além de seis suplentes”, complementa.

Entre os conselhos existentes a nível nacional, 816 deles são exclusivos da área e 142 são feitos em conjunto com outras políticas. Em 2017, ano em que o mesmo levantamento foi realizado, eram 195 municípios.

A região com maior proporção de cidades com conselho foi a Sul com 33,9%, seguida da Centro-Oeste (20,1%). No Norte e Nordeste, apenas 8,4% dos municípios possuíam esse órgão colegiado. Entre os estados, o com maior proporção de municípios com conselho foi Santa Catarina (58,3%). Já no extremo oposto estão os estados do Amazonas e Amapá, sem conselho nos municípios.

No geral, a proporção de municípios com conselho foi maior para aqueles com mais habitantes. No ano passado, 40,5% dos municípios de mais de 500.000 habitantes possuíam essa estrutura de controle e participação social, enquanto 16,6% dos com até 5.000 habitantes e 13,8% dos com mais de 5.000 a 20.000 habitantes informaram ter o conselho.

Até 1990, apenas cinco municípios tinham esse tipo de órgão colegiado: Galileia (MG), João Monlevade (MG), Ouro Preto (MG), Santa Isabel (SP) e Sorriso (MT). A maioria dos conselhos (818 ou 89,0%) foram criados após 2007, ano da Lei Federal 11.445, que trata dos serviços de saneamento básico no país. 2015 foi o ano em que mais conselhos foram criados (221).

Cíntia Souza

Da Reportagem Local