Catanduva Integra 11% das Cidades Com Ônibus Adaptado Para Deficientes

11% das 5.570 cidades do Brasil possuem ônibus totalmente adaptado para deficientes e Catanduva integra o resultado. A constatação faz parte da edição 2017 da Pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) do IBGE. O objetivo do estudo é o de investigar as características dos municípios com dados fornecidos pelos integrantes do poder público.

Apesar de estar entre as cidades com destaque na acessibilidade, nossa reportagem recebe há anos reclamações de usuários. Em um dos casos, menino cadeirante precisou ser carregado por outros passageiros para conseguir entrar no coletivo. O motivo? A rampa, equipamento usado para levar a cadeira de forma fácil, não funcionou. Em outro caso, a situação também foi parecida, quando uma menina e a mãe dela desistiram de usar a rampa e pediram ajuda para outros usuários. Segundo os relatos dos dois casos, a rampa existe nos ônibus, mas não funciona com a mesma frequência que deveria.

A necessidade dos municípios contarem com ônibus adaptados para facilitar o acesso a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida está prevista em dois artigos, o 227 e o 244 da Constituição Federal de 1988. A adaptação foi regulamentada em 2000, por meio da Lei nº 10.098 e posteriormente pelo Decreto nº 5.296, de 2004 que estabelece no Artigo 38 que “a frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infraestrutura dos serviços deste transporte” deveriam, até dezembro de 2014, estar totalmente acessíveis.

A Cidade Feitiço também engloba os 4.152 municípios que contam com órgão para a gestão das chamadas políticas de transporte. Com relação à mobilidade, Catanduva também faz parte do grupo de 534 cidades que tinham, no ano passado, o Conselho Municipal de Transporte. Apesar disso, nenhuma reunião foi realizada nos últimos quatro anos para debater o tema, de acordo com o estudo.

Mesmo tendo porte médio, com 120 mil habitantes, Catanduva faz parte do grupo de cidades que contam com Conselho e Plano, que são vistos com mais frequência em localidades com mais de 500 mil habitantes.

A pesquisa também coloca a Cidade Feitiço entre o grupo de municípios que contam com o transporte coletivo por ônibus intramunicipal (30,1%). No total, 1.679 cidades contam com o serviço. Outras 3.891 não possuem transporte coletivo por ônibus intramunicipal. Já o transporte coletivo por ônibus intermunicipal não atende os deslocamentos entre os bairros, distritos e localidades na extensão de Catanduva.

Entre os 1.679 municípios com transporte coletivo por ônibus intramunicipal, o serviço havia sido regulamentado por concessão em 52,1%, por permissão em 15,0%, por autorização em 13,7%. Em 16,3% deles o serviço era prestado diretamente pela prefeitura, e em 15,2% havia prestação do serviço sem regulamentação.

A pesquisa também mostrou os tipos de isenção formal da passagem existentes nos municípios. A isenção mais encontrada foi para maiores de 60 anos (1.192), seguida por isenção para crianças menores de 5 anos (860) e para pessoas com deficiência (765). As isenções para estudantes da rede pública estão presentes em 539 municípios (32,1%), e para estudantes da rede privada em 219 municípios (13,%).

Mais da metade não tem frota adaptada

O levantamento mostra que quase 40% dos municípios não têm frota de ônibus intramunicipal adaptada. 820 das cidades contavam com frota parcialmente adaptada e os demais 662 registravam frotas sem adaptação. O mapeamento do transporte aponta que o táxi está presente em 4.109 municípios (73,8% do total), as vans em 2.983 municípios (53,6%) e o mototáxi em 2.560 municípios (46,0%). Um conjunto de 162 municípios não tinha nenhum serviço de transporte rodoviário de passageiros e o transporte por barcos ocorria em 426 municípios. Na região Norte, 41,2% dos municípios tinham serviço de transporte por barco.

Quando são analisadas as regiões, o Nordeste é o que tem o menor percentual entre os municípios (5,3%) com frota acessível, seguida do Norte (5,7%) e Sul (9,8%). Enquanto isso, o Sudeste fica com o maior percentual de municípios com toda a frota adaptada (16%). Na sequência aparece o Centro Oeste (11,5%).

Cíntia Souza

Da Reportagem Local