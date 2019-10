Catanduva Inicia Campanha de Vacinação Contra o Sarampo

Catanduva inicia na próxima segunda-feira, dia 7, a Campanha de Vacinação contra o Sarampo. A vacina tríplice viral que protege contra a doença, além de caxumba e rubéola, está disponível em todas as unidades de saúde do município.

De acordo com a assessoria de comunicação, a campanha será dividida em duas etapas para atender a dois subgrupos que estariam mais suscetíveis à infecção por sarampo:

1ª fase: De 7 a 25 de outubro – O foco é imunizar crianças de 6 meses a menores de cinco anos. O ciclo prevê a realização do “Dia D” de vacinação no sábado, dia 19.

2ª fase: De 18 a 30 de novembro – O público-alvo será o jovem, abrangendo idades entre 20 a 29 anos. Nesta fase, o “Dia D” de imunização está marcado para o dia 30 de novembro, data final da campanha.

Em Catanduva, a busca ativa por pessoas que precisam ser imunizadas foi intensificada nos últimos meses, diante do avanço da doença em algumas cidades paulistas. A expectativa é aproveitar o período da campanha para atingir o público que não passou pela triagem ao longo das ações.

“Importante dizer que a vacinação será seletiva, ou seja, será feita a avaliação da situação vacinal e a imunização conforme o calendário vacinal vigente”, ressalta Daniela Bellucci, diretora de Vigilância em Saúde.

A orientação é que o morador procure a unidade de saúde mais próxima à sua casa e apresente a carteira de vacinação para a verificação. O atendimento é das 7 às 17 horas, com horário estendido em algumas unidades.

Serão 23 postos para vacinação: UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni, USF Theodoro, USF Monte Líbano, UBS Glória, USF Gabriel Hernandes e USF Sales.

Boletim

De acordo com o mais recente boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Catanduva confirmou 4 casos de sarampo neste ano. Dois são autóctones, de infecção local, e os outros importados, cujas infecções ocorreram na capital paulista.

Da Reportagem Local