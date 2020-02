Catanduva Garante Vice-Campeonato No Paulista Do Interior

O Pindorama Clube foi sede, no último sábado, dia 15 de fevereiro, do 18º Paulista do Interior, 2º Power Biceps, Supino Raw, Supino e Levantamento Terra. Catanduva garantiu, com os atletas da Smelt – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a segunda colocação no ranking geral da com­petição.

As classificações foram as seguintes: Felipe Túlio Ramos (campeão Power Bíceps, Supino RAW e Levantamento Terra); Mayara de Freitas Ramos Campeã (Supino RAW e Levantamento Terra); Paulo Henrique Domingues (campeão na categoria até 75 kg Master); Dionísio Ribeiro (campeão Master 3 Supino); e Delalibera (campeão Levantamento Terra Júnior).

O torneio é organizado pela FPLBI – Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior e conta com o apoio da Conbrafa – Confederação Brasileira de Atletas de Força, W.A.B.D.L e do próprio clube.

Edição passada

Ano passado, representando a Cidade Feitiço, Paulo Henrique Domingues foi o campeão na categoria Adulto Supino. Antônio Dionísio Ribeiro Isac também garantiu o primeiro lugar, só que na categoria Master até 75 kg. Na categoria até 125 kg, Bruno Oliveira foi o campeão Júnior e Adulto.

Sobre a participação, Geverson Eduardo Ramos, técnico também presidente da Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior e vice-presidente da Conbrafa comemorou o resultado.

Da Reportagem Local