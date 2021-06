Catanduva Futebol Clube integra os 30 clubes da segunda divisão 2021

A Federação Paulista de Futebol reuniu os clubes do interior paulista num Conselho Arbitral, que definiu os últimos detalhes para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2021. A reunião aconteceu na manhã de quinta-feira (17), online e contou com a participação de representantes dos clubes interessados.

O Catanduva FC faz parte dos 30 clubes que confirmaram a participação na segundona, que tem início no dia 22 de agosto. “Serão formadas cinco chaves de seis times cada, ainda a serem definidas pela Federação. Os jogos acontecerão em turno e returno, sendo que, para as semifinais e final teremos partidas somente aos domingos”, explica o Diretor de Futebol do Catanduva, Kiko Vieira.

Dos 30 clubes envolvidos, na nossa região poderemos contar com times como o América Rio Preto, Fernandópolis FC, CAT Taquaritinga e Inter Bebedouro.

Pandemia – Como exigência, os clubes deverão realizar teste PCR de Covid-19 em todo o elenco e comissão técnica até 30 dias antes do início da competição e, 24h antes de todos os jogos, testagem SWAB. Seguindo as restrições impostas, o campeonato não terá presença de torcedores. Por conta disso, a taxa de arbitragem, geralmente cobrada dos clubes em jogos de mando, não será exigida.

Desde o início do mês de maio, o Santo vem se reestruturando para a “bezinha” como a parceria com o Grêmio Novorizontino e realocação do novo alojamento para acolhimento dos atletas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local