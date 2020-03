Catanduva Futebol Clube Abre Seletiva Para Novos Jogadores

A Comissão Técnica da equipe Catanduva Futebol Clube divulgou na última segunda-feira, dia 09 de Março, uma avaliação para as categorias do futebol de base. Para participar da seletiva basta comparecer com trajes da modalidade, além de estar acompanhado de um responsável e apresentar o documento de identidade com foto.

A primeira avaliação será realizada na próxima sexta-feira, dia 13, às 14h30, categoria Sub 15 para nascidos em 2005/2006. A seletiva será no Campo do KM7, localizado na Estrada Vicinal Secretário Walter Bernardes Nory.

No domingo, dia 15, será a vez das seletivas na categoria Sub 11, às 07h45, para nascidos em 2009/2010 e Sub 13, às 9h45, para nascidos em 2007/2008. As duas avaliações serão realizadas no Estádio Municipal Silvio Salles.

Mais informações podem ser adquiridas com o Rodrigo (17)99146-2620, Paulo (17)99704-6276, Valmar (17)99171-7249 ou com Carlinhos (17)99713-1229.

Sobre o Catanduva FC

O Catanduva Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol da cidade de Catanduva, no estado de São Paulo. Foi fundado em 16 de novembro de 2017.

Idealizado pelo padre Osvaldo de Oliveira Rosa, responsável pela Escolinha de Futebol “Padre Osvaldo”, fundada em 2010, projeto social que acolhe cerca de 300 garotos. O clube fez sua estreia profissional na Segunda Divisão do Campeonato Paulista em 2018.

Atualmente disputa a Segunda Divisão do Paulista 2019, com as Categorias Sub11, Sub15, Sub17, Sub20 e Sub23.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local