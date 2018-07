Catanduva Firma Parceria Para TV Digital

Catanduva firmou parceira para a integração da TV Digital. O prefeito Afonso Macchione Neto assinou ontem (12) o Acordo de Cooperação. O objetivo é levar informação sobre o desligamento do sinal analógico de TV à população. Vale ressaltar que ele será fi­nalizado, na região de Ca­­tan­­duva, no dia 28 de novembro. Depois dessa data, só se­­­rá possível assistir à programação da TV aberta por meio do sinal digital.

Além de Macchione, o evento contou com a presença de Carlos Saldanha, diretor financeiro e de logística da Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, que é responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil e da gerente de mobilização da entidade, Cecília Zanotti.

Representantes de outras 42 cidades também foram convidados a firmarem a parceria, mas em alguns casos, representantes não compareceram.

Com a parceria, os servidores municipais passarão por uma capacitação para que atuem como multiplicadores do processo de migração do sinal de TV, levando informação e orientação sobre o que deve ser feito para que os televisores possam ter acesso ao sinal digital.

“Além disso, os servidores também orientarão as famílias de menor renda atendidas pelo Governo Federal sobre o processo de distribuição de kits gratuitos a quem têm direito. Mais de 845 mil kits gratuitos estão disponíveis para as 395 cidades do interior de São Paulo, onde o sinal analógico de TV será desligado em 28 de novembro”, informa o Seja Digital.

Para saber se tem direito ao kit de graça e agendar a retirada dos equipamentos em um dos pontos disponibilizados pela Seja Digital, basta ligar gratuitamente no número 147 com o Número de Identificação Social (NIS) em mãos, ou acessar o portal – sejadigital.com.br/kit.

Cintia Souza

Da Reportagem Local