Catanduva Ficará na Fase Vermelha aos Finais de Semana e a Partir das 20h nos Dias Úteis

O Governo de São Paulo anunciou ontem (22) mudanças na quarentena após mais uma semana de agravamento da pandemia.

A região de São José do Rio Preto, na qual Catanduva está incluída, permanece na fase laranja, porém com endurecimento de restrições.

De acordo com a nova atualização do Plano SP todas as cidades do estado ficarão na fase vermelha das 20h às 6h nos dias úteis e aos finais de semana e feriados. Nela, apenas serviços essenciais como padarias, mercados e farmácias, podem operar. Bares, restaurantes e comércio não poderão funcionar. A medida entra em vigor na segunda-feira, dia 25 de Janeiro e se estenderá até o dia 07 de Fevereiro.

Fase Laranja

O estado alterou o regramento da fase laranja. Com a mudança, apenas os bares permanecem fechados aos clientes.

Setores que antes eram proibidos, como academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros e parques estaduais passam a poder funcionar. Além disso, a capacidade de ocupação antes era de 20% e agora foi para 40% em todos os setores.

O horário de funcionamento foi ampliado de 4 para 8 horas por dia. O atendimento presencial só poderá ser feito até 20h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local