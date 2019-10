Catanduva Fica Em 6ª Em Arrecadações Da Campanha Do Agasalho 2019

Saiu o relatório final da Campanha do Agasalho 2019, realizada em todo o Estado nas unidades do Poupatempo. Conforme a classificação geral, Catanduva garantiu a 6ª posição entre 73 unidades participantes da ação em diferentes cidades. No município, a iniciativa contou com apoio e colaboração da Prefeitura de Catanduva. Na cidade, o montante é resultado do engajamento de colaboradores do Poupatempo, além de munícipes, usuários dos serviços e parcerias. Uma das ações em favor da campanha envolveu os jovens do Tiro de Guerra de Catanduva 02-012, que bateram de porta em porta para pedir donativos aos moradores.

De acordo com ranking de coleta, em Catanduva foram arrecadadas 18.831 peças ao longo da campanha. Com o volume contabilizado de doações, a cidade só ficou atrás de Rio Preto (1ª colocada), Ribeirão Preto (2ª colocada), Campinas (3ª colocada), Itaquera (4ª colocada) e Votuporanga (5ª colocada). Ao todo, os esforços somados pelas cidades na campanha renderam 659 mil peças.

As doações foram revertidas ao Fundo Social de Solidariedade. Por sua vez, o órgão repassou os agasalhos à comunidade nos pontos de distribuição montados nas unidades de saúde e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Criada em 1947, a Campanha do Agasalho é uma iniciativa do FUSSP, em parceria com entidades públicas, privadas e sociedade civil. Seu principal objetivo é coordenar ações de arrecadação de itens de inverno, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio. O recolhimento de agasalhos e cobertores novos e em bom estado se dá pela disponibilização de coletores e cartazes em locais movimentados, convidando a população a participar com solidariedade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local