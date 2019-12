Catanduva Fica De Fora Da Lista De Investimento Em Obras Nas Etecs E Fatecs

O Governador João Doria anunciou investimento em obras para melhorias em 63 unidades do Centro Paula Souza, durante o segundo Seminário de Gestão Pública, que contou com a participação de vários prefeitos de municípios paulistas. A vice-superintendente do Paula Souza, Emilena Lorenzon Bianco, participou da cerimônia realizada no pavilhão do São Paulo Expo, na Capital.

Em contato com a assessoria de comunicação Paulo Souza, a Fatec e Etec Catanduva não está na lista que terá obras de melhorias.

Os investimentos beneficiarão 40 Escolas Técnicas (Etecs) e 19 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, além de prédios administrativos distribuídos em 37 municípios. O valor destinado a estas unidades é de R$ 45 milhões.

Entre os principais serviços que serão executados estão as obras de reforma e adequação para acessibilidade, cobertura de quadra poliesportiva e os serviços de reforma e manutenção das instalações elétricas e hidráulicas.

Na ocasião também foram anunciados investimentos em outras áreas como Turismo, Saneamento, Habitação e Trânsito.

Ariane Pio

Da Reportagem Local