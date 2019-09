Catanduva FC Vai À Marília Em Busca De Classificação Para Série A3

É em busca da vitória que a equipe do Catanduva FC viaja, neste sábado, à cidade de Marília para enfrentar o time da casa. O confronto direto vale a permanência na disputa pelo acesso da Série A3 do ano que vem.

No último final de semana, o Santo venceu a equipe de Francana por 1 a 0, com gol de Leonardo Mineiro, no estádio Silvio Salles. O resultado positivo recolocou a equipe na briga pela classificação do Grupo 13 e encerrou um jejum de três jogos do time catanduvense sem vitória.

Com o triunfo, o time comandado pelo técnico Pinho, que era último colocado do grupo, chegou aos sete pontos e colou na Veterana, que é vice-líder da chave, mas está atrás pelo saldo de gols. “Durante a semana, o time trabalhou forte nos treinos táticos e de condicionamento, visando um bom rendimento em campo para o confronto”, ressalta a nota da assessoria de imprensa da equipe.

Para o treinador, o ‘tudo ou nada’ depende somente da equipe, mas o apoio que vem recebendo da torcida faz a diferença: “É claro que estamos contentes pelo último resultado, isso nos motivou ainda mais lutar pela nossa permanência no campeonato mas, agora, o foco é nesta partida, pois quem fica e quem avança ficou para este domingo. Mas temos um fator essencial que nos motiva, que é a torcida, que está se formando, indo aos jogos e nos mandando mensagens de otimismo e apoio”.

Classificação

Para se classificar, a equipe precisa vencer o Marília e torcer por um empate ou derrota da Francana (que irá enfrentar o Tupã) para se classificar, quando a sexta e última rodada da terceira fase será disputada de forma completa.

Da Reportagem Local