Catanduva FC Retorna ao Campeonato Paulista em Parceria Com o Grêmio Novorizontino

Para a alegria dos torcedores, o Catanduva Futebol Clube planeja seu retorno ao cenário esportivo em grande estilo. O projeto é arrojado e terá parceria com o Grêmio Novorizontino.

A novidade é pra ‘ontem’. O plano prevê a inclusão do Catanduva na disputa do Campeonato Paulista da Quarta Divisão, a famosa Bezinha. Pra isso, o Catanduva Futebol Clube deve entrar em campo com a experiência e participação da equipe gestora – técnica e elenco do Novorizontino.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, o órgão não entrará com nenhum aporte financeiro. A parceria realizada com o Grêmio Novorizontino vai oferecer todo o suporte para o município. A equipe do Novorizontino vai vestir a camisa de Catanduva, mas sem a utilização de recursos da Prefeitura.

A parceira tem a bênção do fundador do Catanduva Futebol Clube, Padre Osvaldo tem acompanhado e visto o projeto ganhar formato. Dentre as tratativas, Padre Osvaldo e o presidente do Tigre, Genilson da Rocha Santos se reuniram e avaliaram as condições do imóvel em Catanduva que será utilizado como alojamento dos atletas.

Outras demandas também são discutidas para que tudo esteja pronto e muito bem definido para a Série D, previsto para começar entre julho e agosto. Os planos do grupo são os melhores.

Sobre o Catanduva – o clube foi fundado por Padre Osvaldo no dia 30 de Janeiro de 2018. No mesmo ano e em 2019, a equipe disputou o Campeonato Paulista da Quarta Divisão. Por conta da Pandemia, CFC não participou de disputas no ano passado e anuncia seu retorno, na próxima temporada, junto ao Tigre.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local