Catanduva FC Encara Decisão Para Avançar no Campeonato Paulista

Decisão é a palavra que ditou o ritmo da preparação do Sub-20 do Catanduva FC

durante a semana que passou. Para não depender de outros resultados, o time de

juniores do Santo busca a vitória diante do América de Rio Preto, nesta sexta-feira (7), às 15h, no Teixeirão, para avançar no Campeonato Paulista Sub-20.

Em treinamento na tarde de ontem, o técnico Rodrigo Deião destacou a importância de conquistar o resultado positivo neste fim de semana para permanecer no G3 e

avançar. “Se vencermos, poderemos voltar à primeira colocação, pois trata-se de um confronto direto e não podemos depender de resultados. Claro que o empate e até a derrota pode nos trazer a classificação, mas não estamos pensando desta forma. Todos os jogadores estão conscientes e, por isso, vamos fazer uma bela exibição”, afirmou o comandante.

O Catanduva FC ocupa atualmente o segundo lugar no Grupo 3, com oito pontos conquistados (América de Rio Preto está em primeiro com 9). Avançam, de maneira direta, para a segunda fase do paulista, os três clubes melhores classificados em cada chave.

Para alcançar esta condição e assegurar presença nas etapas seguintes do

campeonato, Deião ainda ressaltou a certeza de uma boa apresentação neste

feriado, fora de casa. “Estamos confiantes. Fizemos bons jogos recentemente, porém, está faltando um

pouquinho mais de precisão nas finalizações. Fizemos ótimos treinos durante a semana, o que nos trouxe bastante confiança. Por esses motivos, acreditamos em nosso potencial”, afirmou.

