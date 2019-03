Catanduva FC Empata com o Olímpia em Preparação Para Segundona

O Catanduva Futebol Clube empatou com o Olímpia em preparação para a Segunda Divisão do Campeonato Paulista 2019. A partida foi realizada na última quinta-feira (28) no estádio Maria Tereza Breda de Olímpia. Esse foi o último jogo antes da competição profissional e marcou a estreia do lateral/meia Fernando que atuava pelo Mineiros EC de Goiás. O placar ficou em 1 a 1.

Foi aos 41 minutos do primeiro tempo que o time da casa abriu o placar, depois de uma falha na defesa do caçula, o Olímpia chegou em um contra-ataque do meio de campo. No segundo tempo, o Olímpia teve a chance de aumentar com um pênalti marcado pelo juiz, mas que Daniel defendeu e mandou a bola longe das redes.

Com a substituição do volante Ângelo Renan, que foi o autor do gol contra o América, pelo recém-chegado Fernando, o Santo chegou no contra-ataque e com passos ensaiados conseguiu deixar tudo igual no placar com chute direto de fora da área.

O Santo entrou em campo com Daniel Reis (Goleiro), Daniel Júnior, Max, Gil Célio, Douglas Rocha, Bruno Jackson, Leonardo Mineiro, Ângelo Renan (substituído por Fernando), Cristian Pereira, Vinícius Kitinho e Eyd Kodama.

Depois do confronto, o técnico José Macena, disse que estava satisfeito com o desempenho da equipe. “Fizemos um grande jogo com uma equipe muito qualificada, que é o estamos vendo. Jogamos com um time que está na Série A3, tivemos algumas falhas, que propiciaram o gol da equipe adversária. No entanto, estou muito satisfeito com a produção do nosso elenco”, informou Macena.

Agora, o Catanduva Futebol Clube enfrenta no próximo sábado (6) a Inter de Bebedouro a partir das 15 horas no Estádio Silvio Salles. A partida é a estreia do Santo na competição e os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Da Reportagem Local