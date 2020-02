Catanduva FC Cancela Participação no Campeonato Paulista Profissional

O Catanduva Futebol Clube divulgou na última segunda-feira, 03 de Fevereiro, o pedido de afastamento de um ano da disputa do Campeonato Paulista Profissional 2020 na categoria SUB23. O pedido se deu em decorrência dos custos e despesas financeiras para a disputa da competição frente à falta de patrocínios, no presente momento. A desistência da participação no campeonato também englobou a responsabilidade financeira e respeito a todos os funcionários que viessem a fazer parte do projeto.

Em nota oficial, a assessoria também alegou que a Prefeitura de Catanduva, através da Secretaria de Esportes, não atendeu, dentro do prazo em 27 de janeiro, as exigências da federação acerca da “liberação do estádio municipal”, mesmo informada desde novembro de 2019. O pedido de afastamento é somente para este ano de 2020. O time disputará esse ano o Campeonato Paulista com a Base: sub11, sub13, sub15, sub17 e sub20.

A prefeitura divulgou uma nota ao Jornal O Regional sobre a liberação do estádio Silvio Salles. “A Prefeitura de Catanduva esclarece que, tendo em vista que todos os alvarás estavam em dia até o final do ano passado, deu-se prioridade a intervenções em outros pontos da cidade. Ainda assim, alguns serviços já foram realizados no Estádio Silvio Salles e outros serão feitos assim que possível, de forma a permitir que o espaço esteja adequado aos campeonatos desta temporada.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local