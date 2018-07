Catanduva está na lista dos municípios com loteamentos irregulares ou clandestinos. É o que aponta a edição 2017 do Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No total, 3.374 cidades de todo o país, o que corresponde a mais da metade (60,6%), estão na mesma situação.

Apesar disso, a lista também mostra que a Cidade Feitiço não tem favelas, cortiços ou ocupações de terrenos ou prédios por movimentos de moradia. Os dados divulgados recentemente, também apontam que não foram realizados entre os anos de 2015 e 2016 programas ou ações de construção de unidades habitacionais, ou de melhoria de unidades habitacionais.

Os moradores também não contaram com oferta de material de construção, ou oferta de lotes. A regularização fundiária também não foi uma das ações adotadas no período, assim como o programa de aluguel social, que é visto em outras cidades do mesmo porte que o de Catanduva, como Botucatu e Franco da Rocha, por exemplo.

O último cadastro de famílias interessadas em programas habitacionais registrado em Catanduva foi em 2016, mas não incluía a natureza do benefício habitacional pretendido pelas famílias.

Catanduva também aparece entre os municípios que contam com Conselho Municipal de Habitação. As 3.319 cidades corresponde a mais da metade do país (59,6%). Nos últimos quatro anos, Catanduva não teve nenhuma Conferência Municipal de Habitação.

No país, favelas estão em 17% das cidades

O levantamento mostra que a nível nacional, as favelas estão em 17% das cidades, o que corresponde a 952 municípios que lidam com esse tipo de realidade. Ocupações de terrenos ou prédios por movimentos de moradia foram registradas em 724 municípios (13,0%). A situação que menos foi vista, ainda de acordo com o estudo, é a de cortiços e casas de cômodos, em 684 cidades, o que corresponde a 12,3% do total.

Entre as ações adotadas pelas prefeituras, a mais comum é a construção de unidades habitacionais, em 61,1% dos municípios. Seguida da concessão de aluguel social, adotada em 41% das cidades. Catanduva não conta com esses dois registros recentes.

As melhorias de unidades habitacionais estão em 35% dos municípios, enquanto que a oferta de material de construção está em 31% e as ofertas de lotes em 22%. Já a aquisição de unidades habitacionais chegou a 14% das cidades, enquanto que outros 1.299 municípios informaram que não realizam programas ou ações que fizeram parte da pesquisa.

“Em relação a 2011, com exceção da regularização fundiária, houve redução da atuação das prefeituras em todos os tipos de ações realizadas, com destaque para a aquisição de unidades habitacionais, melhoria de unidades habitacionais e urbanização de assentamentos”, informa o IBGE.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local