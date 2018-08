Catanduva Está Entre as Cidades Sem Sistema de Alerta de Desastres

86,8% das cidades brasileiras não possuem sistema de alerta de desastres envolvendo chuvas intensas e Catanduva integra essa estatística. É o que apontam os dados do primeiro Diagnóstico de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, que foi divulgado recentemente, pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Só 13,2% dos municípios contam com informações dos riscos associados as chuvas.

Os dados levam em consideração o ano de 2015 e de acordo com o estudo, Catanduva informava que não tinha sistema de alerta de riscos hidrológicos, entre eles afogamentos, enxurradas ou inundações que também englobam as enchentes.

Um ano depois e o catanduvense sentiu na pele os efeitos das cheias. O motivo é que em janeiro de 2016 o rio São Domingos transbordou e invadiu lojas, casas, empresas. O cenário não sairá tão cedo da memória da população.

Foram 140 moradores que estavam ilhados com a enchente. Eles foram resgatados pelas equipes do Corpo de Bombeiros nas chamadas áreas de risco. Um adolescente de 14 também se afogou na data. Ele foi socorrido consciente. Naquela época, foram 49 milímetros em uma única madrugada. Em quatro dias o volume de chuvas chegou a 140 milímetros, situação bem diferente da vista atualmente com chuviscos divididos durante a semana. Desde 2008 uma enchente como essa não era registrada na Cidade Feitiço.

O prejuízo da cheia de 2016 chegou a R$ 1,3 milhão em Catanduva, conforme a­­­pon­­tam dados do Observatório de Desastres Naturais da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Com o sistema de alerta de desastres, as autoridades conseguem informar os moradores de determinada região, com antecedência, sobre os prováveis perigos. Dessa forma, tanto a população quanto as prefeituras, têm tempo hábito para tomar medidas antecipadas de prevenção e minimização de impactos.

O levantamento da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental aponta também que cerca de 264 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas em áreas urbanas por conta das chuvas e consequentes inundações em todo país.

Do número total de cidades que fizeram parte da avaliação, 66,7% delas não têm nenhum tipo de mapeamento de áreas de risco e 4,2% estão em situação de risco de inundação. Catanduva conta com dados sobre os locais mais propícios às cheias, conforme diagnósticos da Defesa Civil.

Todos os municípios brasileiros foram convidados a participarem da coleta de dados, mas só 46% das cidades e 66% da população urbana do país aceitou o desafio. A região com mais participantes foi a Sul (67%) e Norte (28%).

A Secretaria de Meio Am­­­biente de Catanduva foi procurada pela reportagem de O Regional, mas até o fechamento desta edição, não obtivemos retorno.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local