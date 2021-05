Catanduva Está Com Uma Frota De Veículos de Pouco Mais de 109 Mil Segundo o Detran

O Detran.SP informou que a frota total de veículos em Catanduva é de 109.488 veículos. Os dados são de Abril de 2021. Em relação ao ano passado, os dados eram de 109.701, isto é 213 menos veículos na cidade neste ano em relação a 2020.

Isso pode explicar devido a pandemia, onde muitas empresas foram fechadas e pessoas tiveram que desfazer de seu veiculo por conta da crise financeira.

Em todo o Brasil, o Estado de São Paulo contabiliza uma frota de 19 milhões de carros registrados na base de dados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran.SP). O total representa 33% dos automóveis cadastrados no País. Segundo o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), a frota nacional de carros é de 58 milhões.

Desse contingente, 6,2 milhões de automóveis estão registrados na capital paulista, representando 11% da frota. Já no litoral e interior, o número salta para 22%, o que corresponde a 13 milhões de carros.

Em relação aos condutores aptos para dirigir automóveis (categoria B), o Detran.SP tem cadastrado 13 milhões de um total de 25 milhões. Na capital paulista, os motoristas representam 4.8 milhões, enquanto que no litoral e no interior são 8.7 milhões.

“O Detran.SP tem uma enorme responsabilidade em poder gerir a maior frota de automóveis do País. É por isso que cada vez mais estamos disponibilizando os nossos serviços nos canais digitais, a fim de dar conta da demanda e facilitar ainda mais a rotina de milhões de cidadãos paulistas.”, afirma o diretor-presidente do Detran.SP. Ernesto Mascellani Neto.

Em 2020, o Detran.SP ampliou em 72% a quantidade de serviços digitais disponíveis, saindo de 43 para 74, na comparação com 2019.

Ariane Pio

Da Reportagem Local