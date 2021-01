“Catanduva Empreendedora 2021” Traz Parcerias Para Ajudar Empreendedores

Aconteceu ontem (15), as 14h, na Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) uma reunião para falar sobre empreendedorismo, capacitação, qualificação, inovação, tecnologia, turismo, inclusão produtiva e acesso ao mercado – o encontro foi intitulado de Programa Catanduva Empreendedora 2021.

A iniciativa é do Sebrae em parceria com a Prefeitura de Catanduva, ACE, Sindicato Rural, Sincomercio e Banco do Povo. Além do empreendedorismo, o encontro busca o desenvolvimento e a retomada da economia local, diante dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

A reunião integra todas as lideranças da cidade para discutir as ações relacionadas ao empreendedorismo e a cultura empreendedora, além do desenvolvimento econômico em Catanduva. Na ocasião, o Sebrae apresentou todas as ações e soluções existentes para o apoio da gestão municipal.

O principal assunto foi discutido dos empreendedores procurarem os serviços do Sebrae, além disso foi dado a ideia de pastorais fazerem a ponte com esses empreendedores e o Sebrae. Pois a uma procura muito pequena dos empresários nos serviços disponíveis do Sebrae Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local