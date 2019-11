Catanduva É Sede, Dia 14 De Dezembro, De Copa De Levantamento De Peso

No mês que vem, dezembro, a Cidade Feitiço irá receber, no Hotel Presidente Parque das Américas, a partir das 13h00, a Copa F.P.L.B.I – Conbrafa – W.A.B.D.L. Os atletas poderão disputar nas categorias Power Bíceps, Supino e Levantamento Terra. O evento será aberto e a inscrição aos competidores deverá ser feita, até 10 de dezembro, mediante pagamento de uma taxa de R$ 50, mais a doação de 5 kg de alimentos (podendo ser arroz, macarrão ou leite). A entrada é gratuita.

A competição irá englobar tanto a categoria masculina quanto feminina, e o primeiro colocado em cada modalidade receberá um troféu personalizado. Para o segundo e terceiro colocados, o prêmio será uma medalha, além de um troféu para as três melhores equipes da Copa.

O evento conta, ainda, com a participação do atleta Joaquim Alves dos Santos, um dos maiores nomes das competições de força do país. “Ele é um atleta que é recordista desde 1993, é daqui de Catanduva e já está se aposentando. É por conta disso que, para expressar nossa gratidão, a federação está prestando essa homenagem”, disse o presidente da Federação de Levantamentos Básicos do Interior e vice-presidente da Conbrafa, Geverson Ramos.

A realização fica a cargo de três confederações: a Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior, Conbrafa e W.A.B.D.L. “No dia 16 de novembro, mais perto, teremos os Jogos Abertos do Interior. Estamos nos preparando para isso”, reforça Geverson, para finalizar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local