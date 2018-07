Catanduva e Região Participam de Formatura de Cursos Profissionalizantes em Urupês

Catanduva e região participaram de formatura de Cursos de Qualificação Profissional em Urupês. A ação faz parte da escola de moda e beleza promovida em parceria com Fundos Sociais Municipais e do Estado. Em Urupês, 22 alunos receberam o certificado dos cursos de corte e costura e de assistente de cabelereiro.

A solenidade de entrega de certificados aconteceu na última sexta-feira (20), no Centro de Convivência do Idoso de Urupês e contou com a presença de autoridades, prefeitos, presidentes de fundos sociais e primeiras-damas. Peças de roupas confeccionadas pelas próprias alunas e artesanatos produzidos pelos membros da Melhor Idade ficaram expostos no evento.

Durante a cerimônia alunas testemunharam a importância de se qualificarem e terem a oportunidade de entrarem no mercado de trabalho com maior capacitação.

As alunas Maria Tamanini, da Escola de Beleza e Valéria Rodrigues, da Escola de Moda ressaltaram a importância do conhecimento que adquiriram de forma a proporcionar novas maneiras de aprimorar a renda familiar e a qualidade de vida.

“Hoje eu estou muito feliz por formar dois cursos de Qualificação Profissional e saber que alguns desses alunos já estão trabalhando nas suas áreas de estudo e conseguindo uma renda extra muito importante”, constata o prefeito de Urupês Bica

A técnica regional do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP) Sueli Cezarette participou das comemorações e colocou o órgão a disposição.

“A cerimônia contaria com a presença da presidente do FUSSESP e primeira-dama do Estado de São Paulo, professora Lúcia França. Contudo, a autoridade não pôde comparecer devido ao problema generalizado com os radares dos aeroportos da capital, que afetou mais de 200 voos na manhã e tarde de sexta-feira (20). Em vídeo enviado para a assessoria, e que foi exibido ao público do evento, Lúcia França manifestou pesar por não poder comparecer, mas parabenizou os formandos e disse desejar-lhes sucesso, agora que são profissionais”, informou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Urupês.

Novos cursos devem ser implantados no município na área de construção civil: assentador de piso e azulejista.

“Dentro de poucos dias, aguardando, também, a chegada de dois novos programas cujos convênios foram assinados recentemente com o FUSSESP: o “Costurando o Futuro”, ação que confeccionará uniformes escolares aos alunos da rede pública de Urupês e o “Natal Espetacular”, que trará ainda mais beleza à cidade nas festividades de fim de ano”, conclui o setor.

Karla Sibro

Da Reportagem Local