Catanduva é o 27º Município Menos Violento do Estado Segundo Instituto Sou da Paz

27ª posição no ranking de municípios menos violentos do Estado de São Paulo. Essa é a indicação do semestre para Catanduva, em pesquisa realizada pelo Instituto Sou da Paz.

O Índice de Exposição à Criminalidade Violenta (IECV) foi calculado com base na média ponderada de três subíndices de cada município com mais de 50 mil habitantes, durante o primeiro semestre deste ano: crimes letais, como homicídio e latrocínio, que têm peso de 40% no IECV geral; crimes contra a dignidade sexual, como estupro, com peso de 30% na média geral; e crimes contra o patrimônio, que engloba roubos de veículos, de cargas e outros e têm peso de 30% na média do IECV geral.

No geral Catanduva apresentou nos primeiros seis meses deste ano, a pontuação 2,42. No IECV Vida, 1,42. No IECV Dignidade sexual 5,54. No IECV Patrimônio 0,63. Neste levantamento são analisados 139 municípios com uma população acima dos 50 mil habitantes.

A cidade menos violenta é Matão, com pontuação geral de 0,80. Seguida por São José do Rio Pardo, Nova Odessa, Tupã e Monte Alto.

No outro extremo do ranking, a mais violenta é Itanhaém. Seguida por Mongaguá, Ubatuba, Cruzeiro e Duartina.

No índice geral de cidades mais violentas para as mais “tranquilas”, Catanduva ocupa a 113ª posição.

Em todo o estado, houve queda de 11% no índice geral no primeiro semestre deste ano, em relação ao semestre anterior. Na Baixada Santista, o número também caiu em todas as cidades, com exceção de Itanhaém, onde subiu de 7,68 para 7,94.

Por outro lado, a queda nos números relacionados aos crimes contra a dignidade sexual pode ser um alerta à subnotificação, segundo divulgado pelo Instituto Sou da Paz, já que há a possibilidade de que vítima e agressor estejam confinados no mesmo ambiente e não haja meios de denúncia.

Karla Konda

Editora Chefe

