Catanduva é Invadida por Fumaça e Fuligem Por Conta de Queimadas de Cana

Céu avermelhado e muita fumaça. Fuligem por toda a parte. Esse foi o cenário de toda a cidade ontem desde o início da tarde. Uma queimada em áreas de plantações de cana e de eucalipto, na Estrada Vicinal José Fernandes, que liga Catanduva a Catiguá, foi a responsável por prejudicar o ar e sujar Catanduva. A umidade relativa do ar chegou aos 26%, por volta das 14 horas. Mas essa não foi a primeira. A cidade convive com essa situação praticamente todos os dias, e principalmente nesse período de clima seco. Focos de incêndio são registrados mais de uma vez por dia. Tempo seco e ventania fizeram com que as chamas se alastrassem rapidamente. De acordo com o sargento Eliabe do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na palha da cana-de-açúcar e se propagou para uma plantação de eucalipto próximo a um posto de combustíveis e da Usina Cofco. Durante a tarde, foram utilizados mais de 60 mil litros de água para combater as chamas. Dois caminhões dos bombeiros, com cinco profissionais em cada uma e outros três caminhões pipas de usinas faziam o controle das chamas.

De acordo com Odelmo Serrano, coordenador de comunicação da Cofco, o incêndio começou em uma área que não era propriedade da usina, mas se alastrou atingindo a proximidade da indústria e o posto de combustível. “Nossos funcionários auxiliaram no combate ao incêndio”. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as causas para o incêndio não foram identificadas.

Durante o controle das chamas, a estrada vicinal foi fechada pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, no acesso da Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351). “Por conta do risco e também da falta de visibilidade pela fumaça”.

A Polícia Militar Ambiental (PA) de Catanduva também foi procurada pela reportagem. De acordo com o tenente Alonso Wendel Ferreira da Silva, comandante da PA, equipes estão monitorando a queimada e após o término do incêndio, verificarão se existe a responsabilidade administrativa ambiental do empreendedor. “Usamos uma planilha prevista pela Secretaria de Infraestrutura de Meio Ambiente e ela indica se existe nexo entre a conduta do produtor rural e a queimada para vermos se aplicamos multa administrativa ou não. De qualquer forma, se atingir área florestal ou vegetação nativa, eles serão responsabilizados pelo menos civilmente. Eles terão de recuperar essa área danificada”.

O valor da multa é de R$ 1 mil por hectare de cana queimada e outra vegetação varia de R$ 5 mil a R$ 50 mil por hectare. “Vamos verificar a extensão da queimada. E isso só possível depois que o incêndio já estiver sido combatido”, disse o comandante. Apesar deste caso específico, não é de hoje que Catanduva vive complicações por conta de queimadas. Desde 2002 existe uma Lei Estadual nº 11. 241, que dispõe sobre a eliminação da queima da palha da cana-de-açúcar, que prevê até 2021 100% da eliminação de queimadas em áreas mecanizável e até 2031 em áreas não mecanizáveis.

Há ainda regras para que sejam realizadas queimadas em plantações, conforme a lei: “Realizar a queima preferencialmente no período noturno, compreendido entre o pôr e o nascer do sol, evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação de forma a facilitar a dispersão da fumaça e minimizar eventuais incômodos à população; dar ciência formal, com antecedência mínima de 96 horas, da data, horário e local da queima aos às unidades locais da autoridade do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais – DEPRN;quando for o caso, sinalizar adequadamente as estradas municipais e vicinais, conforme determinação do órgão responsável pela estrada”. A lei diz ainda que fica vedada o emprego do fogo, numa única operação de queima, em área contígua superior a 500 hectares.

Parte de todas as “queimadas” que ocorrem e que causam transtornos em Catanduva são aquelas consideradas acidentais.

Dados da Polícia Ambiental indicam que em três meses, em toda a região foram 1062 focos de incêndio. Foram queimadas nesse período, 1604,899 hectares de cana. E R$ 1,6 milhão em multas aplicadas.

Áreas de vegetação nativa dentro de áreas de preservação permanente (APP) foram 16,49 hectares atingidos por chamas, que resultaram em R$ 171,9 mil em autuações. Vegetação nativa queimada fora de áreas de preservação foram 11,64 hectares e R$ 137 mil em multas.

Fogo em mato também é registrado dentro do município. De acordo com o Algacir Ferreira, da Patrulha Ambiental, atear fogo em área urbana também é crime e também causa transtornos e problemas respiratórios, além de risco para vizinhança. “Intensificamos a fiscalização, porque nessa época do ano com a umidade muito baixa, a praticamente nada de chuva, tem aumento de 30 a 40% nas queimas em áreas urbanas e rurais. Se houver o flagrante, não é somente multa, vai responder também na parte criminal”.

A reportagem também entrou em contato com o Ministério Público de Meio Ambiente, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Karla Konda

Ariane Pio

