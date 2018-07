Catanduva é destaque na XIX Olimpíadas Especiais das APAES. Mais de 10 atletas representaram a Cidade Feitiço em Franca. Ao todo, 17 delegações de todo o estado de São Paulo participam da competição que reúne cerca de 400 atletas com deficiência intelectual e/ou múltipla. A delegação de Catanduva foi destaque em diferentes categorias.

Maria Eduarda Paz da Silva ficou em segundo lugar na Categoria Especial Down – Feminino 50 Metros. No feminino 100 metros (categoria única), Samela Vitoria Lima também conquistou o segundo lugar e o primeiro no Feminino 200m. Erika Francine da Silva ficou em segundo no Feminino 400m. Elivelton Cardoso A. da Silva também conquistou o segundo no Masculino 1.500m. E Masculino Revezamento 4×100 m, quatro nomes são destaques no segundo lugar: Elivelton Cardoso A. da Silva, Robert Henrique Carvalho, Bruno Barsotti da Conceição, Leonardo Cardoso A. da Silva. No arremesso de peso, Uélinton Davi Assis dos Santos ficou em terceiro lugar.

Além de desenvolver habilidades, os atletas estão participando de atividades artísticas e culturais. Esteve presente no evento o circo do Ijepan e a escola de dança Daniela Tosi. Na ocasião, os atletas também aprenderam a equilibrar discos e fazer malabares.

A XIX Olimpíadas Especiais das APAES é uma realização da Federação das APAES do Estado de São Paulo, APAE de Franca e Prefeitura Municipal de Franca. Na quinta-feira, competições de atletismo movimentaram o poliesportivo de Franca, onde cerca de 400 atletas com deficiência participaram de 35 tipos de provas. Ontem foram realizadas as modalidades de natação e tênis de mesa. As competições seguem até o dia 22.

Da Reportagem Local