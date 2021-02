Catanduva É Destaque Estadual No Prêmio Sebrae Aqui 2020, “Projeto Piloto Com o PAT”

Catanduva conquistou o 5º lugar no Prêmio Sebrae Aqui 2020. O evento foi realizado de forma online e contou com a participação de 250 Postos do Sebrae Aqui, além de cerca de 500 agentes de atendimento.

A cidade concorreu com o “Projeto Piloto com o PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador” na categoria Melhor Projeto ou Ação Integração entre Serviços Locais. A ideia partiu da Diretora Regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Maria Cristina Alves, que escolheu o PAT de Catanduva para firmar a parceria. O município também recebeu duas menções, no quesito agente com mais atendimentos e agente colaborar, respectivamente.

“O Sebrae, em conjunto com o PAT, fez um projeto piloto para capacitar as pessoas que estavam à procura de emprego ou que estivessem dando entrada no seguro-desemprego. A ideia foi capacitar essas pessoas para que elas estivessem aptas para empreender, uma vez que retomar o mesmo número de empregos seria impossível. Fizemos a abordagem na triagem do PAT, oferecendo os cursos gratuitos do Sebrae e foi um sucesso, com quase 700 inscrições para as capacitações. Inscrevemos o projeto no Prêmio Sebrae Aqui Estadual e aí veio a surpresa”, destaca Lucrécia C.R. Souza, agente Sebrae Aqui Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local