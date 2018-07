Catanduva é Contemplada Com Dois Cursos de Capacitação

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), está com vagas abertas para cursos de capacitação nas áreas de Agente Comunitário de Saúde e Atendimento e Recepção. As inscrições serão feitas somente nesta quinta e sexta-feira, dias 12 e 13 de julho.

Os candidatos que preencherem a vaga e estiverem comprovadamente desempregados receberão, durante o período do curso, bolsa de auxílio-transporte e benefício que, juntos, somam R$ 330. Para os demais participantes, será desembolsado somente o auxílio-transporte, no valor de R$ 120.

Serão 30 vagas disponibilizadas para cada curso, com aulas de segunda a sexta-feira, durante dois meses. O início das aulas é no dia 20 de julho. Para se inscrever, o interessado deve apresentar as cópias do RG, CPF, título de eleitor, PIS e comprovante de residência, além de uma foto 3×4.

As inscrições devem ser feitas no 4º andar da Prefeitura, na Semdert. O horário de atendimento é das 9 às 16 horas. Informações pelo telefone (17) 3531-9150. O curso é um oferecimento da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho, do Governo do Estado de São Paulo.

Da Reportagem Local